Nesta: “Giocato a Palermo con coraggio, sono l’allenatore più felice del mondo”

Parola ad Alessandro Nesta . Il mister della Reggiana - in sede di conferenza stampa - ha commentato la prova dei suoi ragazzi al termine del match del Renzo Barbera , contro il Palermo di Michele Mignani e valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B . Di seguito, le sue dichiarazioni:

"Ci sono capitate tante cose quest’anno. Ma ci siamo sempre tirati su. Vittoria che da la conferma del gruppo, abbiamo ragazzi in gamba. Venire a Palermo e giocare col coraggio che hanno avuto… Sono l’allenatore più veloce del mondo. Ho detto alla squadra di continuare a giocare e crederci, io ci credevo. Li abbiamo messi in difficoltà. Poi contro alcune squadre soffriamo di più, con chi si chiude. Ma se giochiamo facciamo sempre la partita. Ci sono partite e partite. Sapevo che il Palermo ha grandi giocatori, ha fatto una buona partita. Il Palermo l’ho visto bene, la squadra è migliorata. Noi abbiamo perso 4-0 col Cosenza e oggi abbiamo vinto al Barbera: la Serie B è un macello. Tre punti dai playoff? L’ultima volta che ho sentito questa parola non abbiamo più vinto. Non siamo pronti a giocare i playoff, pensiamo a salvarci. La squadra mi ha dedicato la vittoria? Non sono morto (ride). Faccio le corna ma ringrazio Kabashi. Potevamo spaventarci, ma non è successo. Le cose se le desideri possono accadere".