Real Madrid, Zidane scopre le carte: “Il futuro di Modric e Ramos? Ecco la verità”

Zinédine Zidane potrà regolarmente sedersi sulla panchina del Real Madrid nella sfida in programma sabato 9 Gennaio contro l’Osasuna.

Real Madrid, Zidane in isolamento dopo contatti con un positivo: può saltare la semifinale di Supercoppa Spagnola

Il tecnico francese – entrato negli scorsi giorni in contatto con un positivo al Covid 19 – ha temuto di non poter guidare la sua squadra nell’importante trasferta esterna di Liga. L’ex centrocampista, avendo trascorso un breve periodo in isolamento e dopo esser risultato negativo al tampone effettuato in data odierna, sarà dunque in grado di guidare i Blancos direttamente dal terreno di gioco dello stadio ‘El Sadar’ di Pamplona.

Nella rituale conferenza stampa della vigilia Zizou ha affrontato diverse questioni legate al calciomercato. Di seguito le dichiarazioni del campione del mondo 1998: “Modric, Sergio Ramos e Lucas risolvano quanto prima la propria situazione contrattuale. Non voglio che lascino il Real Madrid: però, si sa come funziona nel calcio, può accadere di tutto”.

VIDEO Real Madrid, Sergio Ramos accantona il rinnovo e ‘imita’ Ibra: il capitano Blancos a petto nudo sotto la neve!

Chiosa finale poi dell’ex calciatore della Juventus sulla condizione fisica di Eden Hazard: “E’ pronto per giocare, visto che da giorni ormai si allena normalmente. Non saprei, tuttavia, se possiede i novanta minuti nelle gambe”.

Juventus, tutti pazzi per Demiral: Real Madrid sull’ex Sassuolo, poker di big sul gioiello bianconero