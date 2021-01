Real Madrid, Zidane in isolamento dopo contatti con un positivo: può saltare la semifinale di Supercoppa Spagnola

Il Real Madrid dopo un inizio singhiozzante, sembra aver ritrovato gli stimoli giusti per competere ai massimi livelli.

Attualmente occupa la seconda posizione in classifica a due punti dall’Atletico Madrid che però deve recuperare due partite.

Nel corso della stagione anche la rosa del Real Madrid ha dovuto fare i conti con alcuni casi di covid-19. In ordine cronologico era toccato prima a Militao, a seguire a Casemiro e Eden Hazard e per ultimo a Luka Jovic.

Nelle ultime ore Zinedine Zidane, venuto a contatto con un positivo al Covid-19, non ha condotto l’allenamento odierno. Il tecnico francese infatti, così come da protocollo, si trova attualmente in isolamento domiciliare.

L’allenatore francese adesso con ogni probabilità salterà la partita di sabato 9 gennaio contro l’Osasuna, ma anche la semifinale di Supercoppa Spagnola in programma giovedì 14 gennaio contro l’Athletic Bilbao.