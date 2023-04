Real Madrid-Villarreal, probabili formazioni: Ancelotti con Benzema e Vinicius

La preview del match valido per la ventottesima giornata di Liga

Mediagol ⚽️️

Quasi tutto pronto per Real Madrid-Villarreal. Il match - valido per la ventottesima giornata del massimo campionato spagnolo - è in programma alle ore 21.00 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid.

Dopo aver travolto il Barcellona al Camp Nou in Copa del Rey e prima di affrontare il Chelsea nei quarti di Champions League, la squadra di Ancelotti dovrà fare i conti con l'ostico Villarreal. I Blancos distano ben dodici lunghezze dalla capolista della Liga, il Barcellona, che a undici giornate dalla fine del campionato pregusta di riportare in Catalogna l'ambito titolo. Benzema e compagni proveranno a dare del filo da torcere alla formazione di Xavi fino alla fine con l'obbiettivo, ormai prioritario, di consolidare un piazzamento in classifica per accedere alla prossima massima competizione europea. Ancelotti potrà contare su un super Benzema, autore di sei goal nelle ultime due partite: il "Sottomarino giallo" è avvisato.

Quattro vittorie nelle ultime cinque gare. Dall'altra parte il Villarreal occupa il sesto posto in classifica ed è ancora in piena corsa per staccare un pass per la prossima Champions League. Quattro i punti di distanza dal Real Sociedad che, ad oggi, è la quarta forza del campionato. Quique Setién cercherà di toccare i tasti giusti per permettere ai suoi ragazzi di giocarsi a viso aperto una partita sulla carta proibitiva. Parejo e compagni vogliono continuare a sognare e si presentano al Bernabeu forti della vittoria dell'andata (2-1).

PROBABILI FORMAZIONI — REAL MADRID (4-3-3): Corurtois; Nacho, Alaba, Militao, Camavinga; Kroos, Tchouameni, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius.

VILLARREAL (4-3-3): Reina; Pedraza, Pau Torres, Albiol, Foyth; Baena, Parejo, Terrats; Teremi, Morales, Chukwueze.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV — Real Madrid-Villarreal sarà visibile sull'app di DAZN. La sfida, oltre che in tv, si potrà vedere anche in diretta streaming su pc, smartphone o tablet.