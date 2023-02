Real Madrid-Valencia 2-0: Asensio e Vinicius Jr la decidono al “Bernabeu”. Voro ko

Il Real Madrid risponde a distanza al Barcellona di Xavi e si riporta a cinque lunghezze dalla squadra di catalana. Nel recupero della diciassettesima giornata della Liga Santander, i blancos battono ben 2-0 il Valencia grazie alle reti segnate nella ripresa da Asensio e Vinicius. Serata tutt'altro che indimenticabile però per i Blancos, perché Militao e Benzema sono stati costretti ad uscire per infortunio, lasciando preoccupazione a tutto l'ambiente madrileno. Gli ospiti cadono al Bernabeu, per la prima volta dopo l'esonero dell'ex Palermo, Gennaro Gattuso e finisce anche in 10 per l'espulsione di Gabriel. Inizia in salita il subentro di Voro in panchina degli Els Che.