Real Madrid, tre calciatori arrestati. La nota dei blancos: “Adotteremo misure se…”

Tre giocatori del settore giovanile del Real Madrid sono stati arrestati dalla Guardia Civile per un caso di revenge-porn, ovvero la diffusioni di filmati a sfondo sessuale senza il consenso dell'altra parte. Più specificatamente si tratta di un giocatore della formazione Castilla, squadra B dei Blancos, più un terzo del Real Madrid C. La madre di una ragazza minorenne di un comune delle Isole Canarie ha denunciato lo scorso 6 settembre i tre giovani calciatori che avrebbero registrato un video hard e l'avrebbero diffuso in seguito. Si è alzato un polverone in casa madrilena, con la vicenda che ancora potrebbe riservare ulteriori sviluppi. Questo il comunicato da parte del club spagnolo, tradotto in italiano: