Real Madrid-Real Sociedad, probabili formazioni: Benzema sfida Silva, Portu d’attacco

Quasi tutto pronto per la sfida valida per il ventisettesimo turno de La Liga tra Real Madrid e Real Sociedad

Il Real Madrid vuole proseguire la sua corsa in vetta alla classifica, di fronte una Real Sociedad in cerca di un treno per l'Europa. La formazione di Carlo Ancelotti si è rivelata essere nel corso di questa stagione di Liga un vero e proprio rullo compressore, che ha progressivamente spazzato via ogni potenziale rivale per la corsa al titolo. I blancos sono al primo posto della classifica con 60 punti all'attivo, e vincendo contro la Real Sociedad potrebbero addirittura portarsi a 8 punti di distacco dal Siviglia secondo.