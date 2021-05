Nuova tegola per Zinedine Zidane.

Nella giornata di oggi, Toni Kroos è risultato positivo al Covid-19. Lo ha comunicato il club di Florentino Perez. Il centrocampista tedesco era già in isolamento dallo scorso venerdì 14 maggio, dopo essere stato in contatto diretto con un positivo. Il coach francese, dunque, dovrà fare a meno di Kroos per l’ultima partita della Liga contro il Villarreal, in programma sabato pomeriggio alle ore 18.