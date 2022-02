Real Madrid, Modric: “Totti e Boban i miei idoli. Futuro? Qui miglior club del mondo”

Le dichiarazioni di Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, a proposito del suo futuro con la maglia blancos. Chiosa anche su Totti

"Totti è uno dei giocatori stranieri che mi piacevano di più per il suo modo e il suo stile di gioco, giocare contro di lui è stato davvero impressionante, per me scambiare la maglia e parlare un po' con lui è stato un momento unico. Lui e Boban i miei idoli. Non so per quanto tempo sarò in grado di giocare. Ma potrebbe essere fino a quando avrò 40 anni, più o meno. Vedremo. Mi sento bene fisicamente e mentalmente e sono nel miglior club del mondo. Progetti per il dopo calcio? Non ci ho ancora pensato. Non penso molto al futuro, mi piace vivere giorno per giorno