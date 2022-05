Real Madrid-Manchester City, Modric: “Dimostreremo che siamo i migliori al mondo”

Le dichiarazioni del playmaker del Real Madrid, Luka Modric, in vista della semifinale di ritorno con il Manchester City in Champions League

Dopo la spettacolare vittoria del Manchester City contro il Real Madrid nella semifinale di andata di Champions League, la compagine di Ancelotti si appresta a cercare di ribaltare il 4-3 in favore degli uomini di Guardiola nel match di ritorno in programma al Santiago Bernabeu . Tra i leader tecnici e carismatici in casa spagnola c'è certamente il playmaker croato Luka Modric, protagonista della conferenza stampa di presentazione della sfida. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista dei blancos.

"L'umore nella squadra è buono, siamo entusiasti di giocare. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Siamo consapevoli che quella contro il Manchester City sarà la partita più importante di questa stagione. .Dovremo fare la migliore prestazione dell'anno. Ci siamo allenati duramente, siamo più che pronti per giocare e passare alla finale. I nostri tifosi devono essere in gioco ed in partita dall' inizio. Come sempre avranno una forte influenza sul gioco. Siamo determinati a mostrare sul rettangolo verde quello che facciamo sempre, giocare con fiducia e molta energia. Dobbiamo dimostrare a loro che siamo il Real Madrid, tutti devono vedere che siamo la migliore squadra del mondo".