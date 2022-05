Real Madrid-Manchester City, Ancelotti: “Grande fiducia, so cosa dobbiamo fare”

Il Real Madrid di Ancelotti si appresta a sfidare il Manchester City nella semifinale di ritorno di Champions League al Santiago Bernabeu

“Abbiamo grande fiducia. L’andata ci ha lasciato con un piccolo svantaggio che vogliamo colmare domani, la sfida è aperta, possiamo farcela. Non basta il cuore, ci vuole personalità perché è la dote che ti permette di mostrare le tue qualità. Poi servono le prestazioni dei singoli e l'applicazione del collettivo. Solo così puoi sperare di farcela. È vero che nelle ultime partite di Champions ci hanno fatto tanti tiri, ed è vero che se ci mettiamo in blocco basso, o addirittura dentro l’area, non concediamo occasioni. Nel calcio bisogna anche rischiare: abbiamo fatto tre gol al Psg, tre al City, ben cinque al Chelsea perché abbiamo rischiato qualcosa e abbiamo tutte le qualità per farlo. Dobbiamo giocare una partita completa, migliorare difensivamente, fare una buona pressione per evitare passaggi tra le linee e transizioni, attaccare come nel match di andata. Abbiamo una grande opportunità, arrivare a un’altra finale di Champions League, e arriva in un momento ambientale eccezionale perché abbiamo appena conquistato la Liga”.