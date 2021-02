Real Madrid, la carica di Varane: “Questo club è un modo di essere. Con o senza Sergio Ramos non cambia niente”

Cresce l’attesa per Atalanta-Real Madrid.

Atalanta-Real Madrid, Júlio Baptista: “Mi piace il calcio della squadra di Gasperini. I Blancos però..”

Manca sempre meno all’attesissima gara di Champions League che vedrà messe di fronte la Dea di Gian Piero Gasperini e i Blancos di Zinédine Zidane. Raphaël Varane è stato il protagonista di un incontro virtuale con i media del suo paese in occasione della sua recente firma con il noto marchio Puma. Nelle sue dichiarazioni, raccolte dal portale francese Eurosport, il difensore centrale francese ha affrontato tante tematiche, soffermandosi in particolare sul suo rapporto con Sergio Ramos dopo un decennio insieme e sulla mentalità che è inevitabile acquisire una volta che si inizia a fare parte di un club blasonato quale il Real Madrid. Di seguito, le sue dichiarazioni.

DNA MADRILENO– “Ci avevano dato per morti e siamo tornati. È qualcosa che fa parte di questa squadra e di questo club. Ci sono tante cose: l’allenatore, i giocatori e la società . È un modo di essere e di pensare che ho assimilato velocemente quando ho firmato per il Real Madrid “.

LaLiga – “Tutto è ancora possibile. È una stagione particolare e le dinamiche possono cambiare velocemente. Possiamo concatenare diversi buoni risultati e tutto può funzionare di nuovo. Ne siamo sicuri“.

SERGIO RAMOS– “Non ho molto bisogno di comunicare con Ramos, ci conosciamo. Se lui non gioca, non cambia nulla in relazione alla mia prestazione in campo. Sono sempre lì per guidare i miei compagni di squadra. Lo faccio sempre, con o senza di lui. Inoltre, abbiamo giocato insieme per dieci anni con Sergio. La complementarità e l’esperienza non sono un mito, prima della partita ci basta uno sguardo, sappiamo come si muove l’altro sul campo“.

CONDIZIONE MENTALE– “Per essere al livello più alto, la resilienza è importante. Quando abbiamo periodi più difficili, la fiducia va e viene. Quello che devi fare è rimanere concentrato ed essere pronto a combattere di nuovo con un obiettivo: cercare di essere competitivi. Poi il contesto e la stagione possono rendere le cose ancor più difficili”.

SENZA PUBBLICO– “Posso dire che la differenza si percepisce. Ad esempio, quando segniamo un gol di solito c’è una reazione da parte dei fan. Ora, niente. Devi scavare nel profondo di te stesso. È speciale. Noi dobbiamo tifarci a vicenda in campo. Non è sempre facile“.