Real Madrid-Getafe, probabili formazioni: Ancelotti sfida Bordalás con Asensio

La preview e le probabili formazioni del match tra Real Madrid e Getafe, valido per la 34a giornata della Liga Santander. Sfida nella quale la compagine di Carlo Ancelotti cerca il sorpasso sull'Atletico Madrid

⚽️

Quasi tutto pronto per Real Madrid-Getafe. Il match - valido per la 34a giornata della Liga Santander - è in programma alle ore 21.00 nella suggestiva cornice del 'Santiago Bernabeu'.

COME ARRIVA IL REAL MADRID Il Real Madrid è campione in carica della competizione. La formazione di Carlo Ancelotti ha raggiunto le semifinali della Champions League - dopo aver eliminato agli ottavi il temibile Liverpool ed ai quarti lo sbandante Chelsea. Quest'ultimo, sconfitto nel doppio confronto un incredibile passivo di 0-4. Per quanto concerne le competizioni nazionali: il club spagnolo è terzo in campionato a quota 68 punti, a dodici lunghezze dal Barcellona capolista. Inoltre, Benzema e compagni rappresentano il miglior attacco della Liga Santander, con 69 gol fatti. Passando alla Copa del Rey, i blancos sono attualmente qualificati alla finale, vinta contro l'Osasuna per 2-1. Tornando al presente, l'andata di Champions contro il Manchester City, la formazione madrilena l'ha pareggiata per 1-1, con le reti di Vinicius Junior e Kevin De Bruyne. Dunque, questa sera, ritrovare il successo in Liga, sarà fondamentale per la banda Ancelotti che rischia di rimanere al terzo posto.

Il Real Madrid è stato gestito in questo biennio alla perfezione. Uno spogliatoio compatto, un gruppo unito, ogni calciatore inserito nel giusto contesto tattico e nella corretta posizione in campo. Tutti gli elementi della rosa, giovani ed esperti, motivati al massimo a gettare sempre il cuore oltre l'ostacolo, in particolare nelle grandi notti europee. E soprattutto messi nelle condizioni di incidere. Tutti fattori che hanno permesso al club del patron Florentino Perez, con Carlo Ancelotti alla guida, di alzare al cielo sia la Liga che la Champions League lo scorso anno e di puntare nuovamente alla coppa dalle grandi orecchie nell'attuale stagione agonistica. Dopo aver trionfato nella Supercoppa Europea di inizio annata.

In vista del match contro il Getafe, questo dovrebbe essere lo schieramento pensato dal mister italiano. Davanti a Courtois, Vallejo e Nacho comporranno il tandem di centrali difensivi; Vazquez e Odriozola esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, Tchouameni nelle vesti di playmaker, guiderà un centrocampo completato dagli intermedi Arribas e Ceballos. Asensio e Hazard larghi formeranno il tridente con Mariano Diaz terminale offensivo.

COME ARRIVA IL GETAFE Il Getafe è diciottesimo in Liga Santander e rischia seriamente di retrocedere. A quota 34 punti, a pari merito con l'attualmente salvo Valencia, ha la necessità estrema di fare punti, anche se l'avversario di giornata non concede grandi speranze. José Bordalas, è subentrato lo scorso 29 aprile a Quique Sanchez Flores, esonerato nei giorni precedenti. Dunque, per il tecnico ex Valencia non sarà una sfida facile in così poco tempo. Le sue uniche apparizioni in panchina hanno dato vita ad un successo ed una sconfitta, al debutto contro l'Espanyol.

Il tecnico spagnolo si appresta a sfidare Courtois e compagni con il suo marchio di fabbrica: il consueto 4-2-3-1. Davanti a Soria ; Dakonam e Mitrovic comporranno il tandem di centrali difensivi; Angileri e Alvarez agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, Iglesias e Maksimovic interni in zona nevralgica, mentre Algobia e Mayoral saranno gli estremi di un tridente offensivo che avrà con ogni probabilità in Alena il perno centrale. In avanti, infine, ci sarà Mata.

PROBABILI FORMAZIONI — REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Vallejo, Nacho, Odriozola; Arribas, Tchouameni, Ceballos; Asensio, Mariano, Hazard.

GETAFE (4-2-3-1): Soria; Angileri, Dakonam, Mitrovic, Alvarez; Iglesias, Maksimovic, Algobia; Alena, Mayoral, Mata.