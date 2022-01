Real Madrid-Athletic Bilbao, probabili formazioni: Ancelotti sceglie Benzema e Kroos

Va in scena la trentacinquesima finale della Supercoppa di Spagna: il Real Madrid di Carlo Ancelotti sfida l'Athletic Bilbao di Marcelino Garcia Toral. Probabili formazioni, curiosità e dove vedere il match in tv

Mediagol ⚽️️

Allo stadio internazionale Re Fahd di Riyad in Arabia Saudita, va in scena la trentacinquesima finale della Supercoppa spagnola. Nel 2019 è stato rivoluzionato il formato della nota competizione, allargando la partecipazione a quattro squadre: la vincitrice della coppa nazionale e della Liga, la finalista della coppa nazionale e la squadra classificatasi seconda in campionato.

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti sfiderà alle ore 19.30 l'Athletic Bilbao di Marcelino Garcia Toral per accaparrarsi la dodicesima Supercoppa da custodire gelosamente in bacheca. Si affrontano le ultime due vincitrici del trofeo nonché la seconda e la terza squadra ad aver alzato la coppa al cielo più volte dopo il Barcellona. I Blancos hanno, dunque, nel mirino il record di vittorie detenuto dai Blaugrana (13), mentre l'Athletic Bilbao punta alla riconferma dopo il trionfo della scorsa stagione. La formazione di Ancelotti ha superato in semifinale proprio la squadra di Xavi grazie ad un gol al 98' di Federico Valverde (2-3 il punteggio finale dopo i tempi supplementari). Inaki Williams e compagni sono, invece, approdati all'ultimo atto della nota competizione grazie al successo per uno a due contro l'Atletico Madrid di Simeone.

L'AthleticBilbao ha sempre giocato fin qui la finale di Supercoppa contro il Barcellona, tranne nella prima edizione che trionfò di diritto avendo vinto sia la Liga che la coppa nazionale. Sfida inedita, dunque, dopo l'ultima finale in cui i baschi riuscirono a trionfare contro il Barca solamente ai tempi supplementari.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI REAL MADRID-ATHLETIC BILBAO

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Vazquez, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. All. Carlo Ancelotti

Athletic Bilbao (4-4-2): Unai Simon; de Marcos, Yeray, Inigo Martinez, Balenziaga; Berenguer, Dani Garcia, Zarraga, Muniain; Sancet, Inaki Williams. All. Marcelino Garcia Toral

DOVE VEDERE REAL MADRID-ATHLETIC BILBAO IN TV

La finale di Supercoppa di Spagna tra Real Madrid-Athletic Bilbao sarà visibile in diretta e in chiaro su NOVE (canale 9 del digitale terrestre e 149 del decoder Sky) e in streaming gratis sul sito e sull’App di Discovery+.