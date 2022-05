Real Madrid, Ancelotti: “Firmare Mbappé o vincere la Champions? Rispondo così”

Ancelotti per il momento sembra ignorare il prossimo trasferimento di Mbappé al Real Madrid, pensando alla finale di Champions col Liverpool

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, risponde così in conferenza stampa ad una domanda che pone una scelta sul possibile trasferimento di Mbappé in maglia blanca o l'ottenimento della Champions League, con la finale contro il Liverpool in programma il 28 maggio a Parigi:

"Firmare Mbappé o vincere la Champions? Chiunque, qui al Madrid, sta pensando solo a vincere la 14esima Champions. Dubbi di formazione? No, è tutto chiaro per me. Bale? Tutti sanno che se ne andrà a fine contratto ma è una parte importante della nostra storia. Non passeggio per la città ma quando vado al ristorante, mi chiedono solo della finale. Sull'undici da schierare a Parigi. L'unico dubbio che ho è se saranno più importanti i titolari o chi entrerà. Paura? No, semmai arriverà la preoccupazione ma è una cosa che mi piace".