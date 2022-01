Real Madrid, addio a Francisco Gento: scomparso il 6 volte campione d’Europa

'El Supersonico' ha lasciato un impronta indelebile nei cuori dei tifosi madridisti, essendo anche l'unico calciatore della storia ad aver conquistato 6 Champions League

Il Real Madrid saluta per sempre il suo campione d'Europa. Una giornata triste quella odierna per il calcio madridista e spagnolo, con la scomparsa di Francisco Gento annunciata nel corso delle prime ore di questa mattina. El Supersonico ha incantato migliaia di cuori blancos, conquistando anche il noto record delle 6 Champions League conquistate in carriera. 600 le presenze con la maglia del Real Madrid, unico club in carriera insieme al Racing di Santander.