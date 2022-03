Mallorca-Real Madrid 0-3, Benzema show: decisivo il bomber, Ancelotti vede il titolo

Vittoria di personalità e autorevolezza per i blancos, che conquistano altri tre punti fondamentali per la conquista del titolo

Vinicius e doppio Benzema per la vittoria che porta Ancelotti a + 10 punti di distanza dal Siviglia secondo. Sembra ormai ipotecato il discorso per la vittoria della Liga, ad una settimana dal clasico contro il Barcellona, i blancos fanno tutto nel secondo tempo, siglando tre gol che abbattono il Mallorca che va in contro alla quinta sconfitta in altrettante partite.