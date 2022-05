Liverpool-Real Madrid, Ancelotti: “Vittoria sofferta, la squadra ha messo il cuore”

Le dichiarazioni di Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, al termine della finale di Champions League contro il Liverpool

Ennesimo trofeo della carriera di Carlo Ancelotti : il Real Madrid supera il Liverpool e si aggiudica la Champions League, decisiva la rete di Vinicius ma soprattutto i molteplici interventi di Courtois . Percorso straordinario dei madrileni, che dopo aver eliminato il Manchester City in semifinale, si impone anche sulla compagine di Jurgen Klopp . Al termine del match, il tecnico italiano è intervenuto ai microfoni di x, di seguito le sue dichiarazioni:

"Siamo arrivati in fondo a una competizione difficile, meritata, sofferta e l'abbiamo fatto grazie al cuore di questa squadra, alle sue qualità, al cuore, all'estro...Vinicius ha fatto gol, Courtois ha parato: finita la gita. Ogni volta si diceva: che sfortuna il PSG, che sfortuna il Chelsea, che sfortuna il City. L'unica partita in cui partivamo alla pari era questa, anche perché il Liverpool era probabilmente la più decifrabile. Non dovevamo farci prendere alle spalle"