Inter-Real Madrid, Dani Carvajal: “Chi non gioca le coppe ha un vantaggio, la sfida contro i nerazzurri…”

Il Real Madrid ha sconfitto per 3-2 l’Inter in Champions League e adesso attende la sfida di ritorno del girone contro i nerazzurri.

Soddisfatto per il momento europeo vissuto dai blancos, il laterale madrileno Dani Carvajal ha così parlato nel corso dell’intervista concessa a Marca.

“Sto molto meglio, il tempo stimato per il rientro era di dieci settimane, questo venerdì saranno sei settimane dall’infortunio. Sto abbastanza bene, spero di poter essere disponibile per l’allenatore dopo la pausa per le nazionali. Le critiche? Chi è qui da qualche anno ci si abitua, alla fine si può battere l’Inter in una partita molto combattuta e perdere contro il Valencia. Alla fine devi abituarti un po’ a questi alti e bassi. Ci sono tante partite, è complicato. Noi per esempio, dopo la pausa dobbiamo andare in Italia e la settimana successiva in Ucraina. Sono partite molto impegnative e ogni tre giorni. È difficile vincere tutto. Le squadre che non giocano le competizioni europee hanno un’intera settimana per preparare una partita, possono riposare e analizzare meglio l’avversario“.