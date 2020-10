Champions League, 1a giornata: crollo casalingo del Real Madrid, spettacolo a Salisburgo

Match ricchi di gol quelli disputati nel pomeriggio in Champions League.

Nel girone dell’Inter trova una clamorosa sconfitta interna il Real Madrid di Zidane che cede 3-2 allo Shakhtar Donetsk e inizia in salita la sua avventura europea. I blancos vanno in tilt nella prima frazione di gioco subendo il gioco spumeggiante degli ucraini che si portano avanti di tre reti grazie alle firme di Tete, Solomon e all’autorete di Varane. La ripresa è senza dubbio di stampo madridista che prova a recuperarla prima con un euro-gol di Luka Modric e poi con il 2-3 di Vinicius. I padroni di casa avevano anche trovato la via del pari al 92′, ma la rete di Valverde è stata annullata a causa della posizione di fuorigioco dello stesso Vinicius. Nell’altra gara pareggio per 2-2 tra Salisburgo e Lokomotiv Mosca: per gli austriaci Szoboszlai e Junuzovic, per i russi Eder e Lisakovich.