Calciomercato Tottenham, il sogno di José Mourinho: Sergio Ramos a zero nel 2021. La situazione

Dopo un avvio di stagione folgorante, il Tottenham di José Mourinho ha subìto una frenata.

Dopo aver occupato la prima posizione in classifica, la società inglese ha perso qualche punto per strada e si è ritrovata al sesto posto, a sei punti di distanza dal Liverpool capolista. Ciò nonostante, il tecnico portoghese vorrebbe riportare gli Spurs il più in alto possibile, ovvero tra i primi quattro posti, così da giocare la prossima Champions League. Per questo motivo, Mourinho e il Tottenham starebbero setacciando il mercato alla ricerca di rinforzi di esperienza, al fine di migliorare ulteriormente la rosa.

E in cima alla lista dei desideri dello Special One vi sarebbe Sergio Ramos. Il contratto che lega il difensore al Real Madrid è in scadenza, con il calciatore spagnolo che non non ha ancora trovato l’accordo con i Blancos per il rinnovo.

VIDEO Real Madrid, Sergio Ramos dal pallone agli aghi: il difensore dei blancos si improvvisa tatuatore

Quando è stato interrogato dalla stampa in merito al futuro di Ramos, il tecnico Zinedine Zidane non si è mai esposto. “Vogliamo che stia con noi, per la persona che è e quello che trasmette. Conosciamo tutti la sua importanza. Spero che la situazione si risolva al più presto, per il bene di tutti, compreso il mio”, ha dichiarato di recente. Nel caso in cui Sergio Ramos e il Real Madrid dovessero trovare l’intesa per il rinnovo, le attenzioni di Mourinho si sposterebbero su Milan Skriniar, che già in passato era stato corteggiato dallo stesso allenatore.