Atletico Madrid-Real Madrid, Zidane: “Siamo vivi e lotteremo ancora per vincere la Liga. Rigore non dato? Vi dico la mia”

Il derby madrileno è terminato uno a uno.

Liga, Atletico Madrid-Real Madrid 1-1: il derby dei bomber lo decidono Suarez e Benzema. La classifica

Zinédine Zidane deve ringraziare Karim Benzema se il match contro i rivali dell’Atletico Madrid non si è concluso in favore di quest’ultimi. Il bomber francese ha mostrato tutta la sua bravura da vero rapinatore d’area di rigore agganciando un bel passaggio di Casemiro e concludendo all’angolino in basso a sinistra. Liga pertanto ancora aperta e Blancos che possono sognare una remuntada sulla stessa squadra del Cholo Simeone. A margine del pari maturato al Wanda Metropolitano, Zidane ha così commentato l’epilogo del match in questione.

“Abbiamo ottenuto un punto importante, siamo vivi e lotteremo ancora per vincere la Liga. Il rigore non dato? L’arbitro ha deciso così e bisogna rispettare la decisione. Loro sono partiti meglio, noi siamo stati più bravi nel finale. Ci sono ancora tanti punti in palio, noi lotteremo fino alla fine“.

