PSG, ufficiale l’arrivo di Sergio Ramos: “Voglio aiutarli a vincere”. I dettagli

Sergio Ramos è un nuovo calciatore del PSG: il club francese ha annunciato la chiusura della trattativa

"Per me è un grande cambiamento, una nuova sfida e un giorno che non dimenticherò mai - le sue prime parole -. Sono orgoglioso di far parte di questo ambizioso progetto e di una squadra con tanti grandi giocatori. Il PSG ha già dato prova di essere ad altissimi livelli e voglio aiutare il team a vincere più trofei possibili".