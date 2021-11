Psg, Sorrentino su Donnarumma: “Il fatto che giochi due gare di fila è importante”

Le dichiarazioni dell'ex portiere del Palermo, Stefano Sorrentino, circa il caso Donnarumma al Psg

Il classe 1999 nativo di Castellammare di Stabia si è trasferito nella sessione estiva di calciomercato nella società del patron Al-Khelaifi. In Francia, Donnarumma sta affrontando la dura concorrenza di Keylor Navas, portiere costaricano approdato a Parigi nel 2019. Finora l'ex Milan ha collezionato meramente cinque presenze in Ligue 1 e una in Champions League, nella sfida vinta per 2-0 contro il Manchester City.