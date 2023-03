Psg, senti Lahm: “E’ un collettivo imperfetto, Mbappé non è integrato con la squadra”

"Il club ha un problema di fondo: la squadra è un collettivo imperfetto. Marco Verratti ne è un buon esempio: è un buon calciatore, sicuro con la palla e preciso nei contrasti. Uno dei migliori giocatori della nazionale italiana, ma con la maglia del PSG non ha imparato a dare stabilità alla sua squadra. Pertanto, non c'è alcun legame con i suoi compagni di squadra. Nella gara di ritorno a Monaco ha perso palla su azione causando i gol Il caso di Kylian Mbappé è una storia a sé. Ha indubbiamente le qualità di un giocatore di livello mondiale e domina in Ligue 1. Ma il suo talento non è integrato con il resto della squadra. Non riesco a immaginare come la carriera di Mbappé possa assumere un'altra dimensione a Parigi. Questa squadra dai prezzi esorbitanti ricorda un grande magazzino di lusso, espone pezzi preziosi che sono ammirati da tutti, ma che nessuno può permettersi. Attira l'attenzione ma funziona solo economicamente. Rimane un esperimento incompiuto".