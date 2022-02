PSG- Real Madrid, Pochettino: “Champions League? Nostro obiettivo da 50 anni”

Il tecnico del PSG Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa, in vista del prossimo match di Champions League contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, sconro valido per l'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League

⚽️

Mauricio Pochettino, tecnico classe 1972 del Paris Saint-Germain, in conferenza stampa ha presentato il match contro il Real Madrid. La gara valida per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League, si giocherà martedì 15 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio "Parco dei Principi" di Parigi.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore del team francese rilasciate nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara: “Non ci sono favoriti, potrebbe essere una finale. Noi vogliamo questo titolo da 50 anni, ma siamo solo degli aspiranti alla vittoria. Quelli abituati a vincere sono loro".

Quello di domani sarà uno scontro durissimo, entrambe le compagini vogliono proseguire il loro cammino nella massima competizione europea per club. Da una parte il PSG che vuole centrare la vittoria della "Coppa dalle grandi orecchie" dopo che, anno dopo anno, sta costruendo quella che sulla carta dovrebbe essere una delle formazioni più forte del mondo, visti i nomi di cui è composta la sua rosa; dall'altra parte, il Real Madrid che è alla ricerca della quattordicesima Champions League che, tuttavia, non vince dall'ormai lontana stagione calcistica 2017/2018.

Pochettino si dissocia dalle voci che vedrebbero favorita la sua squadra sui Blancos di Carlo Ancelotti, per tanto afferma che “Non credo che ci sia più pressione da una parte che dall'altra. noi rispettiamo il Real Madrid perché è uno dei club più grandi al mondo. La loro storia in Champions parla da sé: non si tratta di avere determinati giocatori o allenatori, ma è una questione di forza del club. In questa sfida non ci sono favoriti: potrebbe benissimo essere una finale di Champions League. Il Psg aspetta di vincere questo titolo da più di 50 anni, quindi ce la giochiamo. Ma noi siamo degli aspiranti alla vittoria, chi ha l'abitudine a vincere è di fronte a noi”

Su Lionel Messi:“Come sta Messi? Queste sono serate importanti e Leo sta facendo bene, può dare tanto sia a livello individuale che per la squadra”

Turnoverdeiportieri: “Seguiamo questo criterio da sette mesi e mi sembra che vada bene così, e questo perché abbiamo due grandi portieri. Finora ha funzionato".