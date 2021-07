PSG, l’agente di Hakimi rivela: “Achraf sogna di tornare al Real Madrid”

Achraf Hakimi è un nuovo calciatore del PSG: le dichiarazioni rilasciate da Alejandro Camano, agente del terzino marocchino

"Achraf (Hakimi, ndr) sogna di tornare a vestire la maglia del Real. E' nato a Madrid, è cresciuto a Madrid ed è normale che lui abbia questo forte desiderio". Lo ha detto l'agente del terzino marocchino, che di recente ha lasciato l'Inter per trasferirsi in Ligue 1, al Paris Saint-Germain. Una cessione che porta nelle casse del club nerazzurro 68 milioni di euro a cui potrebbero aggiungersene altri cinque di bonus in caso di particolari exploit individuali e di squadra.