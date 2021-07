PSG, i tifosi contro Pogba: “Tua madre non ti vuole qui, nemmeno noi”

Nonostante il nome di Paul Pogba sia uno dei più gettonati per quel che riguarda il calciomercato europeo, alcuni sostenitori del PSG non sarebbero favorevoli su un suo eventuale sbarco nella capitale francese

Queste le parole riportate su uno striscione affisso da alcuni tifosi del PSG fuori dal centro di allenamento della formazione di Mauricio Pochettino. Il possibile acquisto da parte dei parigini del centrocampista attualmente in forza al Manchester United, sembrerebbe non scaldare il cuore di alcuni sostenitori del club. Una nota evidente messa ancora più in risalto dallo striscione, andato contro un giocatore dalle indubbie qualità tecnico tattiche ma, evidentemente, non troppo amato dai alcuni tra i suoi connazionali.