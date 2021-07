PSG, Donnarumma vola in Francia: mercoledì la firma con il club di Al-Khelaïfi

Dopo le visite mediche sostenute a giugno a Roma, Gianluigi Donnarumma si appresta a firmare il contratto che lo legherà al PSG

Lo scorso 21 giugno ha sostenuto e superato a Roma le visite mediche per il Paris Saint-Germain . Stiamo parlando di Gianluigi Donnarumma . Scaduto lo scorso 30 giugno il contratto che lo legava al Milan , il neo campione d'Europa ha già raggiunto l'accordo totale con il club francese. Tuttavia, manca l'ufficialità che arriverà nelle prossime ore.

Secondo quanto riportato dall'emittente francese RMC, il portiere classe 1999 domani - mercoledì 14 giugno - sarà a Parigi per firmare il quinquennale con il PSG e per conoscere i nuovi compagni di squadra e il tecnico Mauricio Pochettino. Dopo l'ufficialità, per Donnarumma sarà tempo di relax e vacanze prima dell'inizio della nuova stagione.