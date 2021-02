Psg, brutta tegola per Mauricio Pochettino: Neymar si ferma e salta il Barcellona. I dettagli

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia: Neymar jr salterà la sfida di andata di ottavi di finale contro il Barcellona.

Il fuoriclasse brasiliano ha subito un infortunio e sarà costretto a stare fermo per almeno 4 settimane. L’attaccante del Psg salterà sicuramente il match di andata contro i blaugrana, ma secondo le ultime indiscrezioni potrebbe non essere a disposizione nemmeno per il ritorno, in programma il 10 marzo.

Neymar ha subito l’infortunio durante la sfida di mercoledì sera contro il Caen. I parigini hanno portato a casa la partita grazie a un gol di Moise Kean, ma il brasiliano ha dovuto lasciare prematuramente il campo a causa dell’infortunio. La squadra allenata da Mauricio Pochettino dovrà fare a meno pure di Angel Di Maria che ha rimediato un problema alla coscia nella partita di domenica scorsa contro il Marsiglia.

Le due assenze sono sicuramente delle tegole per i parigini, che però potranno comunque contare su un attacco niente male, con Mbappe, Kean e Mauro Icardi.