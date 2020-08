PSG-Bayern Monaco, Tuchel: “Meritiamo di essere in finale, vi svelo cosa sarà importante”

Il PSG è pronto per la sfida più importante della stagione.

Sul campo dello stadio Da Luz domani andrà in scena la sfida tra il PSG e il Bayern Monaco, valida per la finale di Champions League: entrambi i club sognano di coronare il loro bellissimo percorso con la vittoria del trofeo più importante sul panorama calcistico europeo.

Durante la conferenza stampa alla vigilia del match il tecnico dei parigini, Thomas Tuchel, ha analizzato così alcune dinamiche legate alla gara di domani:

“Abbiamo sempre rispettato il nostro avversario. È necessario dare informazioni, dettagli, soluzioni offensive e difensive alla mia squadra. E a volte adattarmi. Sarà lo stesso contro il Bayern. Sarà molto difficile, sappiamo che il Bayern ha vinto tutte queste ultime partite, è una squadra molto forte, ma ci sono sempre spazi e soluzioni da trovare. In una finale è importante trovare il giusto mix tra giocare liberi e avere fiducia. Ora non è il momento di grandi cambiamenti. Abbiamo parlato con Keylor Navas prima della semifinale, sì, ha esperienza, ma ho parlato anche con Neymar e Angel (Di Maria, ndr), che hanno vinto questa competizione. Il Bayern ha giocato undici finali, ci è abituato. E’ un grande club, ma non è nemmeno un grande vantaggio. È una grande sfida per noi, ma siamo anche fiduciosi. Ci sembra di meritare di essere qui“.