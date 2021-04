PSG-Bayern Monaco, Pochettino ritrova Verratti e Florenzi: “Loro dal 1′? Rispondo così. Può succedere di tutto”

Parola a Mauricio Pochettino.

Marquinhos, reduce da un problema muscolare, e Marco Verratti, guarito dal Covid-19, tornano a disposizione del tecnico del Paris Saint-Germain. Lo ha annunciato lo stesso allenatore, intervenuto in conferenza alla vigilia del match contro il Bayern Monaco, valido per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma martedì sera al Parco dei Principi.

“Marquinhos ancora non so se sarà a disposizione, in linea di massima dico sì, ma non per giocare. Potrebbe andare in panchina. È il leader della difesa, il capitano della squadra. Se non c’è sarà un’assenza grave, anche se ci sono grandi giocatori in questa squadra a sostituirlo. Non abbiamo deciso l’undici di partenza. Anche per Marco Verratti sarà difficile esserci dal primo minuto, per Alessandro Florenzi è più probabile: dobbiamo ancora analizzare e valutare alcune cose. Icardi? Non è stato convocato. Per me può succedere di tutto, il Bayern è la migliore squadra del mondo in questo momento. Ho un enorme rispetto. Allo stesso tempo abbiamo fiducia nei nostri punti di forza e sappiamo di dover pensare a vincere questa partita”, sono state le sue parole.