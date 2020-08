PSG-Bayern Monaco, Mbappé: “La caviglia va bene. Pronostico? In finale tutto è possibile”

Kylian Mbappé carica i suoi compagni di squadra.

Il campo dello stadio Da Luz ospiterà domani sera la sfida tra il Bayern Monaco e il PSG, che si affronteranno in occasione della finale di Champions League: i due club andranno alla ricerca dell’ultima vittoria per conquistare il trofeo europeo più ambito.

PSG-Bayern Monaco, Coman: “Non è una sfida tra me e loro, sono concentrato al 100%”

Alla vigilia della sfida il centravanti del PSG, Kylian Mbappé, è intervenuto ai microfoni di RMC esprimendo la sua voglia di battere il Bayern Monaco e conquistare la prima Champions League della sua carriera: “La caviglia? Va meglio, mi sento bene. Sono stato fortunato a recuperare il ritmo in semifinale, era quello che volevo. Ho migliori sensazioni, darò tutto per aiutare la squadra a vincere. Pronostico? In finale tutto è possibile“.