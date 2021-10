Icardi-Wanda Nara, Pochettino scaccia le critiche: “Domani Mauro sarà convocato”

Le parole del tecnico dei parigini alla vigilia della sfida contro il Redbull Lipsia di Champions League

Il giocatore nelle scorse ore avrebbe ottenuto il permesso dal Psg per lasciare Parigi e raggiungere Milano dove si trovava Wanda Nara, per tentare in extremis di risolvere la questione. Il tecnico dei parigini Mauricio Pochettino è intervenuto in conferenza stampa nella giornata odierna e ha trattato l'argomento che si presenta estremamente spinoso.