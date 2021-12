Calciomercato PSG, sei giocatori via a gennaio: da Icardi a Rafinha, tutti i nomi

Esodo in vista per il Paris Saint-Germain, che a gennaio avrà diversi giocatori a cui trovare una sistemazione per il calciomercato di gennaio

Sfoltimento della rosa in vista per il Paris Saint-Germain. La compagine francese ha diversi esuberi a cui trovare una squadra alternativa nel mercato invernale di gennaio, tanti nomi importanti in uscita da Icardi a Rafinha.

Come riportato da Footmercato, il primo che sicuramente lascerà i parigini è il portiere spagnolo Sergio Rico, chiuso nelle gerarchie da Donnarumma e Navas. Nonostante il rinnovo di contratto fino al 2024, potrebbe andar via anche Layvin Kurzawa, così come i compagni di reparto Thilo Kehrer e Abdou Diallo o quantomeno uno dei due. Principali indiziati alla partenza a centrocampo sono invece l'ex Roma, Leandro Paredes, e il brasiliano Rafinha. In particolare, quest'ultimo è ormai ai ferri corti con tutto l'ambiente parigino, invitato da mesi a cercarsi una soluzione in vista della finestra di calciomercato.

Situazione più complicata quella di Mauro Icardi, L'ex Inter non ha mai brillato ai piedi della Tour Eiffel, ma trovare una sistemazione per gennaio appare al momento un'ipotesi difficile. Ciò che è certo è che in caso di offerte valide, il club di Al-Khelaifi non si opporrà all'addio dell'argentino.