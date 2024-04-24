Dopo la convincente vittoria contro la Reggiana, il Palermo gioca contro il Mantova di Possanzini nella gara valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie BKT, in programma alle ore…
Pronostici
Dopo la delusione di Modena, il Palermo torna a giocare in casa contro la Reggiana di William Viali nella gara valevole per la decima giornata del campionato di Serie BKT, in programma alle ore 15:00.
In corso di archiviazione la corrente stagione, non è certo troppo presto per guardare con un po' di curiosità all’anno sportivo che verrà, domandandoci se saprà regalarci qualche sorpresa o se…