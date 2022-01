Palermo-Monterosi 0-0: supremazia territoriale ma sterile, i rosa non sfondano

Il Monterosi serra i ranghi e chiude ogni varco alla formazione di Baldini. Palermo che marca una chiara supremazia territoriale ma pecca di qualità ed incisività nella proposta offensiva. Primo tempo che termina in parità

Monterosi prudente e raccolto in un 5-3-2 dal baricentro basso e ad altissima densità, Palermo da subito padrone del campo e del gioco che prova a scardinare il dispositivo difensivo laziale. Rosanero che pressano altissimi e con discreta coralità ma non riescono, una volta recuperata la sfera in zona calda, a conferire fluidità ed incisività allo sviluppo delle trame offensive. Una bella combinazione Crivello-Floriano-Crivello, con cross dal fondo disinnescato dalla retroguardia ospite, un mancino dai venti metri di Valente alto di poco sulla traversa. Tutto qui il computo delle potenziali occasioni da rete nei primi venti minuti di gara. Circolazione della sfera lenta e spesso approssimativa in sede di dosaggio, la compagine di Baldini fa fatica a trovare interspazi e profondità nella fitta tela disposta da Menichini in fase di non possesso. Floriano guadagna al quarantesimo una punizione da ottima posizione, ma Brunori calcia senza troppa convinzione ed alza la mira. Floriano si accende e regala un paio di lampi nell'ultimo scorcio di frazione, Valente chiude sull'esterno della rete un cross di Crivello prima del duplice fischio che decreta l'intervallo. Squadre a riposo in parità.