Palermo, la legge dei senatori: Santana, Martin e Floriano ancora decisivi. Il tira e molla tra Boscaglia e la dirigenza sui big

Da elementi inspiegabilmente ai margini del progetto tecnico ad assoluti protagonisti ne Palermo targato Boscaglia.

Lo strado destino di Mario Alberto Santana, Malaury Martin e Roberto Floriano. La stagione dei tre esperti calciatori tesserati con il club di viale del Fante è oggetto di approfondimento su un articolo pubblicato sull’edizione siciliana de “La Gazzetta dello Sport” in edicola oggi, mercoledì 24 febbraio 2021.

Al culmine di una crisi di gioco e risultati che ha ridimensionato di molto le ambizioni di inizio stagione e complicato la corsa ai playoff, Boscaglia ha optato per un deciso cambio di tendenza. I tre senatori sono stati gradualmente reinseriti nella turnazione adottata dall’ex tecnico del Trapani fino a ritrovare una maglia da titolare ed a risultare decisivi in termini di qualità, carisma ed esperienza. L’eterno Santana, giocatore simbolo e uomo bandiera del club, ha letteralmente spostato gli equilibri nel match interno contro il Bisceglie, firmando due assist vincenti per Lucca e Luperini e impreziosendo la manovra con una serie di giocate di alto lignaggio. Il capitano argentino è stato riadattato in un ruolo non propriamente suo, da mezzala sinistra, dimostrando con un’accurata gestione delle energie di poter ancora fare la differenza in questa categoria. Stesso discorso per Martin, che ha ereditato il testimone dal numero 11 rosanero nella successiva sfida in trasferta contro la Turris, sfornando l’assist decisivo per la rete di Lucca e rendendosi protagonista di una buona prestazione, anch’egli da intermedio, in zona nevralgica. Chance da titolare nel match perso al “Barbera” contro il Catanzaro per Floriano, con l’ex Bari e Foggia che ha siglato con una prodezza balistica il gol del momentaneo pareggio rosanero. La rosea sottolinea l’esiguo minutaggio fin qui concesso ai tre calciatori in stagione ( il solo Luperini ha disputato più minuti rispetto alla somma di quelli giocati da Santana, Martin e Floriano), soffermandosi sulla diversità di vedute tra dirigenza e tecnico sulla questione che ha inevitabilmente contribuito a creare numerosi scontenti ed alimentare tensione all’interno dello spogliatoio.

Il ravvedimento di Boscaglia probabilmente è stato tardivo, ma la vecchia guardia ha dimostrato con i fatti sul rettangolo verde di poter ancora fare la voce grossa e contribuire a cambiare volto e velocità di crociera alla squadra rosanero in questo finale di stagione.