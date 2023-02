Palermo, gesto d’amore di Baldini: Panchina d’Oro in dono al museo del club. Mirri…

Il lodevole gesto dell'ex allenatore del Palermo, vincitore della Panchina D'Oro

L'eco della straordinaria impresa sportiva, con annessi risvolti umani e sociologici, compiuta dal Palermo di Silvio Baldini nella scorsa stagione è ancora fortemente impressa nel cuore e nella mente di tutti i tifosi rosanero. Il tecnico di Massa ha ereditato proprio alla vigilia di Natale 2021 una squadra sgonfia, spenta e dall'andamento fin troppo ondivago, attanagliata da limiti strutturali, equivoci tattici, una serie di calciatori in condizione deficitaria sul piano tecnico e psicologico, dal rendimento e dai risultati marcatamente al di sotto delle aspettative e relegata in una posizione di classifica non consona alle ambizioni della vigilia. Grazie a leadership, competenza, carisma e straordinaria capacità motivazionale, Baldini è riuscito a plasmare un blocco monolitico, imprimendo una svolta tattica, mentale e di spirito che ha messo le ali al suo Palermo.

Un percorso graduale e tortuoso, caratterizzato anche da inciampi, frangenti di blackout, sfoghi accorati e scosse di adrenalina, che hanno progressivamente trasformato la compagine siciliana in una macchina quasi perfetta, in grado di interpretare un calcio intenso, propositivo ed arrembante, di scalare vertiginosamente le posizioni in classifica con una strepitosa seconda parte di regular season, fino all'esaltante cavalcata nei playoff in cui i rosanero sbaragliarono di netto la concorrenza, trionfando nella doppia finale contro il Padova valsa la promozione in Serie B.

Un'escalation di prestazioni brillanti e successi in serie, sussulti ed emozioni che hanno trascinato una città intera, con la città ha riscoperto entusiasmo, senso di appartenenza e identificazione nei propri calciatori. Il Palermo targato Baldini è riuscito a creare una una simbiosi perfetta ed un'atmosfera magica tra tutte le componenti, vero plus e chiave di volta di un capolavoro calcistico dal sapore unico ed indimenticabile.

Le dimissioni improvvise di concerto con il ds dell'epoca, Renzo Castagnini, per divergenze concettuali ed operative con la nuova proprietà, non hanno scalfito l'amore ed il legame profondo dell'allenatore toscano con i colori rosanero ed il capoluogo siciliano.

Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it, Silvio Baldini avrebbe manifestato l'intenzione di condividere la Panchina d'Oro, prestigioso riconoscimento ricevuto proprio ieri a Coverciano in qualità di migliore allenatore della Lega Pro nella stagione 2021-2022, proprio con la società di viale del Fante e tutti i protagonisti, dentro e fuori dal rettangolo verde, di quella meravigliosa cavalcata. Una volontà accoratamente espressa nel corso di una cordiale ed affettuosa conversazione telefonica con il presidente del Palermo, Dario Mirri, da realizzare attraverso il compimento di un gesto fortemente simbolico: donare il premio ricevuto al Palermo Museum, luogo di culto calcistico ove sono custoditi ed esposti cimeli e trofei più significativi che cristallizzano la gloriosa storia del club. Un'idea particolarmente apprezzata dallo stesso Mirri e dall'intero management del nuovo Palermo targato City Football Group. Forma, tempi e modalità della donazione del premio sono chiaramente ancora da definire, In un mondo come quello del calcio, estremamente competitivo, talvolta cinico e fortemente individualista, il desiderio di ripartire e celebrare equamente i meriti di ogni singolo componente nel raggiungimento di un traguardo, condividendo un riconoscimento personale ed esaltando il concetto di squadra, rappresenta un gesto raro e indubbiamente lodevole. Ennesima prova dello spessore morale dell'uomo Silvio Baldini e del sentimento indissolubile che lega il coach di Massa al Palermo ed a Palermo, valori che vanno ben oltre scelte, visioni e percorsi e aspetti di matrice squisitamente professionale.