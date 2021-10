LE PAGELLE DI PALERMO-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0. Brunori regala tre punti a un Palermo in dieci uomini

1 di 3

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo ritrova cuore e orgoglio e porta a casa tre punti pesantissimi grazie alla rete di Brunori che oggi vince anche la palma di migliore in campo. Domenica in casa della Vibonese non sono ammessi passi falsi.

PELAGOTTI 6

La Virtus Francavilla non tira mai veramente in porta ma lui tiene alta la concentrazione e si fa trovare sempre in traiettoria

BUTTARO 6

Bravo su Perez prima e Enyan poi, si muove bene con i compagni di reparto e sbaglia solo un retropassaggio.

PERETTI 5,5

Rischia un intervento in area e appare impacciato nel ruolo di centrale di una difesa a tre. Esce all'intervallo per dare spazio a Lancini. LANCINI (dal 46') 6

Dopo le ultime disastrose prestazioni, oggi non fa danni e anzi gioca una partita attenta.

PERROTTA 2

Fin quando è in campo non deve fare gli straordinari, poi decide di lasciare il segno sulla partita e si fa espellere con un intervento scomposto e totalmente insensato a centrocampo in superiorità numerica ai danni di Pierno. Probabilmente ha frainteso che doveva essere decisivo per il Palermo.