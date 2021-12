Prima Pagina,La Repubblica-Palermo: “Sicilia in giallo da lunedì. Restrizioni per…”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" oggi in edicola

"Sicilia in giallo da lunedì. Restrizioni per i comuni con pochi vaccinati". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo". "Omicron cancella le feste, migliaia di disdette per alberghi e ristoranti. Baby prostitute e crack a Ballarò. Silvio Baldini ritorno in rosa e voglia di riscatto".