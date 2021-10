Prima Pagina,Giornale di Sicilia: “Effetto Barbera e Brunori le armi in più dei rosa”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia"

"Effetto Barbera e Brunori le armi in più dei rosa". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Cupidi: i disabili in città come in una giungla. Esami e visite ai congiunti ricoverati in ospedale: la Regione valuta se introdurre l'obbligo di green pass". E ancora: "Il flop delle alleanze anomale. L'abbraccio di Draghi a Landini. Forza Nuova, sequestrato il sito".