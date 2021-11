Prima Pagina, Tuttosport: “Tutti sotto esame. Vai, Inter! Che Milan!”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Tutti sotto esame”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Processo Juve dopo la batosta di Londra. Sabato c’è l’Atalanta, ecco il piano bianconero per recuperare terreno in campionato prima della pausa. Dzegol: vai, Inter! Messias, che Milan! Dzeko, innescato da super Perisic, stende lo Shakhtar: ottavi Champions dopo 10 anni. Impresa a Madrid firmata dal brasiliano, Atletico ko: i rossoneri adesso possono sperare. Napoli, ko e rabbia nel giorno di Diego. Un anno fa ci lasciava Maradona: omaggi in tutto il mondo. Oggi la Lazio in Europa League. Toro, rinnovo: Belotti ci pensa. Juric, i tifosi: il Gallo riflette. Intanto mette nel mirino la Roma, stasera impegnata in Conference”.