Prima Pagina, Tuttosport: “Tutti con Max, Juve sveglia! EuroDea con l’asso”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna di 'Tuttosport'

Apre così l'edizione odierna di “Tuttosport”, oggi in edicola. "La dirigenza al completo ha seguito l'allenamento con Allegri che poi ha strigliato i suoi in vista dell'esordio in Champions di stasera contro il Malmoe". "Europea con l'asso, Gasperini a Vila-Real ritrova finalmente De Roon".