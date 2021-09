Prima Pagina, Tuttosport: “Questa è Juve! Comanda la Dea!”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di "Tuttosport"

“Questa è Juve!”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Grandissima vittoria sul Chelsea campione d’Europa e 1º posto solitario nel girone di Champions. A segno ancora Chiesa su strepitoso assist di Bernardeschi, poi straordinaria prova difensiva dei bianconeri. Comanda la Dea! Pessina stende lo Young Boys e l’Atalanta davanti ai suoi tifosi conquista la vetta del gruppo F. Gasp: ‘Bellissima serata, quanto entusiasmo’. CR7 gol al 95’: lo United ribalta il Villarreal. Europa e Conference League: per Napoli e Lazio esame di russo, Roma in Ucraina”.