Prima Pagina, Tuttosport: “Nooooooooo! Italia fuori dal Mondiale”

“Nooooooooo!”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Italia fuori dal Mondiale per la seconda edizione consecutiva: a Palermo la Macedonia del Nord elimina i campioni d’Europa con il gol di Trajkovski al 92’. Juve, Rudiger chiede la luna. Si cerca l’accordo col difensore del Chelsea in scadenza di contratto. Ma vanno abbassate le pretese: 10 milioni d’ingaggio più 30 di bonus alla firma! Dybala tre ore in Procura. Falso in bilancio Juve: Paulo sentito come testimone. Cairo riapre a Belotti. Per la prima volta il patron non esclude la permanenza”.