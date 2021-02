Prima Pagina, Tuttosport: “Juve sotto processo, società furiosa con la squadra. Dategli i giochi! Alex Schwazer incastrato”

“Juve sotto processo”.

Titola così la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”, che punta i riflettori sulla sfida di Champions League persa dalla Juventus in casa del Porto. “Società furiosa con la squadra per la figuraccia contro il Porto. Sotto accusa Bentancur e la deconcentrazione collettiva. Pirlo scuote la squadra ma dopo Bonucci perde anche Chiellini per almeno due settimane. Chiesa unica nota positiva. Arthur salterà il Crotone: si scalda Fagioli”. E ancora: “Dategli giochi! Il tribunale ‘ Alex Schwazer incastrato’. Beffa Milan, finisce 2-2. Roma ok, Napoli ko. In taglio basso: “Vince Luna Rossa, si torna in mare”.