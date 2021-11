Prima Pagina, Tuttosport: “Gallo, pensaci tu! Retromarcia Dazn”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Tuttosport" oggi in edicola

"Gallo, pensaci tu!". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Tuttosport" oggi in edicola. "Mancini a Roma punta su Belotti per prenotare la qualificazione al Mondiale in Qatar. Tifosi, che vittoria! Retromarcia Dazn: <<Quest'anno non cambierà nulla>>. Si potrà seguire lo stesso evento su due dispositivi diversi".