Prima Pagina, Tuttosport: “Covid e caos biglietti, Supercoppa rinviata!”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Tuttosport" oggi in edicola

"Juve, è Icardi il bomber giusto". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Tuttosport". "Supercoppa rinviata! Inter e Juve d'accordo: no al 12 gennaio. Si cerca una data in primavera, fra le cause la capienza ridotta al 50%. Lukaku: 'Ho l'Inter nel cuore, tornerò!'". E ancora: "Jacobs il nostro asso".