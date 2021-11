Prima Pagina, Tuttosport: “Ci vuole un’altra Italia. Azzurri agli spareggi”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Tuttosport" oggi in edicola

"Ci vuole un'altra Italia. Azzurri agli spareggi". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Tuttosport". "Ancora uno 0-0, mentre la Svizzera dilaga con la Bulgaria (4-0) e si qualifica al Mondiale. Per la Nazionale di Mancini, che deve risolvere il problema del gol, resta da superare lo scoglio dei play off (semifinale e finale): sorteggio il 26 novembre a Zurigo". E ancora: "De Ligt prove di rinnovo. Berrettini ci prova, ma Sinner è pronto. Praet ko, 3 rinforzi per Juric".